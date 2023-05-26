Назван район Новосибирска, где родилось больше всего детей в 2023 году

Ленинский район Новосибирска стал лидером по количеству родившихся детей в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский район Новосибирска стал лидером по количеству родившихся детей в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.

Данные приведены по состоянию на 24 мая.

− На территории Ленинского района Новосибирска зарегистрировано больше всего записей актов о рождении в количестве 1335 по сравнению с другими районами Новосибирска и районами Новосибирской области, − рассказали КП-Новосибирск в Управлении по делам ЗАГС региона.

В общей сложности в 2023 году на свет появились 9960 малышей.

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