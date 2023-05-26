В Новосибирске от ж/д вокзала до аэропорта будут ходить новые автобусы

Новые автобусы скоро выпустят на маршрут №111Э. Фото: пресс-служба администрации Новосибирска.

В Новосибирске готовят к выпуску на маршрут №111Э четыре новых автобуса. Они будут курсировать между железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» и аэропортом «Толмачево».

– Новые автобусы работают на газе, в салоне есть климат-контроль. Сейчас перевозчик устанавливает тахографы, онлайн-кассы и систему видеонаблюдения, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Прежде чем выпустить на линию, новые автобусы зарегистрируют в ГИБДД.

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