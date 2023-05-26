Под Новосибирском мужчина украл вещи из чужого дома и вывез их на тележке

В городе Болотное Новосибирской области полицейские раскрыли кражу из частного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Болотное Новосибирской области полицейские раскрыли кражу из частного дома. Ранее судимый 41-летний мужчина проник в чужой дом и вынес оттуда металлическую плиту и дверку с печи, электрический чайник, а также машинку для волос.

Преступление было совершено 18 мая. Злоумышленник взломал входную дверь методом отжима и зашел внутрь. Забрав чужие вещи, сибиряк скрылся. В этот момент хозяин дома находился в гостях.

Вернувшись домой, хозяин обнаружил факт кражи и позвонил в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

− Установлено, что, дождавшись, пока хозяин дома уехал в гости, злоумышленник проник в дом, присвоил похищенное, сходил за тележкой, погрузил на нее имущество и скрылся. При этом, по дороге мужчина потерял часть похищенных вещей, − уточнили в ГУ МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

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