Умер Евгений Хацей – Бывший игрок новосибирского ХК «Сибирь»

Евгению Хацею было 46 лет. Фото: пресс-служба ХК "Авангард".

Хоккеист, выступавший за новосибирский клуб, скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Жизнь Евгения Хацея оборвалась 23 мая, сообщили в пресс-службе омского ХК «Авангард».

Евгений Хацей играл за новосибирскую «Сибири» и омский «Авангард». Вместе с омичами уроженец Челябинска стал чемпионом России в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005-м, а с 2018-го начал работать в клубе. Был директором по хоккейным операциям и руководителем по развитию команд МХЛ и ВХЛ, с мая 2022-го был избран возглавил хоккейную академию «ястребов».

За свою хоккейную карьеру Евгений Хацей играл за следующие клубы: «Мечел» (Челябинск), «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск), «Витязь» (Балашиха), «Газовик» (Тюмень). Также Евгений был генеральным менеджером «Югры».

Редакция КП-Новосибирск выражает глубокое соболезнования родным и близким Евгения Хацея.

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