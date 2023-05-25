При поддержке депутатов Заксобрания в Новосибирске открыли «Аллею кадетской славы России»

В Новосибирске на территории Сибирского кадетского корпуса открыли «Аллею кадетской славы России». Фото: Заксобрание НСО

В четверг, 25 мая, в Новосибирске на территории Сибирского кадетского корпуса открыли «Аллею кадетской славы России». Как подчеркнул вице-спикер регионального парламента Майис Мамедов, уникальный для страны проект был реализован при поддержке Законодательного Собрания Новосибирской области.

Вице-спикер также отметил, что такая идея была высказана инициативной группой накануне 30-летия кадетского корпуса, ее поддержали депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, предпринимательское сообщество, неравнодушные представители строительной, аграрной, промышленной сфер.

— Было решено увековечить славных сыновей России. Приятно видеть этот проект, уникальный для всей страны, уже воплощенным в жизнь в нашем городе, — сказал заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области.

Закладывали аллею кадеты и педагоги, родители воспитанников, Правительство Новосибирской области, депутаты. Совместными усилиями удалось создать в городе новый историко-культурный объект с 16 бюстами наших великих соотечественников. Это выдающиеся русские деятели, такие как Сумароков, Кутузов, Бецкий, Ушаков, Радищев, Нахимов и другие — те полководцы и писатели, художники и музыканты, которые были выпускниками кадетских корпусов.

В своем приветствии к собравшимся на торжественном мероприятии Майис Мамедов от имени Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, от коллег-депутатов поблагодарил всех, кто участвовал в создании «Аллеи кадетской славы России». Он отметил, что тот проект важен и нужен, чтобы показать величие нашей страны через тех людей, которые оставили значимый след в ее истории, работая на военном и гражданском поприще. Все они — достойный пример для подражания.

В свою очередь, руководство Сибирского кадетского корпуса вручило вице-спикеру регионального парламента памятный знак в честь 30-летия СКК.

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