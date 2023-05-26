В Алтайском заказнике поделились снимками редкой бородатой неясыти

В заказнике «Обской» алтайского края поделились снимками редкой бородатой неясыти. Фото: минприроды Алтайского края
В заказнике «Обской» алтайского края поделились снимками редкой бородатой неясыти. Свое название птица получила за черное пятно под клювом, которое похоже на бороду. Ее удалось заснять инспекторам минприроды.
— На кадрах запечатлено, как заботливая мать кормит свое потомство. Однако птица не всегда ведет себя спокойно. Она может агрессивно атаковать, в том числе и человека, если почувствует опасность. Поэтому подходить близко к гнезду не стоит, — пишет издание «Толк».
Недавно в заказнике снова увидели эту птицу — в этот раз она даже оставила в качестве трофея свое перо.
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