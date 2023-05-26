В Новосибирске на пять метров сузят проезд по улице Депутатской

В Новосибирске проезд по улице Депутатской сузят на несколько метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске проезд по улице Депутатской сузят на несколько метров. Об этом рассказали в муниципалитете.

— С 25 по 30 мая на 5 метров сужается улица Депутатская в районе жилого дома № 60, — сообщили в мэрии города.

В муниципалитете добавили, что ограничение связано с проведением аварийного ремонта на электрокабеле.

Ранее в мэрии сообщали, что с 26 мая по 25 августа будет закрыт проезд на улице Чаплыгина на участке от пересечения с улицей Советской до торгового павильона по адресу: ул. Чаплыгина, 35, к. 1. Причина — реконструкция теплосети. Объезд будет организован по другим дорогам.

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