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НовостиОбщество25 мая 2023 19:33

В Новосибирской области местным асфальтом уложат 370 километров дорог

На ремонт выделят 19 миллиардов рублей
Данила ШУЛЯК
Местные предприятия помогают чинить дороги. Фото: https://mintrans.nso.ru/.

Местные предприятия помогают чинить дороги. Фото: https://mintrans.nso.ru/.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уложат 370 километров дорог смесями местных предприятий. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

— На дорожные работы выделят рекордную сумму – более 19 миллиардов рублей. Сюда входит не только ремонт, но также обустройство и содержание дорог, — отметил начальник управления дорожного комплекса Антон Мирошниченко.

По мнению политика, в регионе достаточно организаций, которые применяют собственные ресурсы и материалы для дорожных работ.

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