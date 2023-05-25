Новосибирцы увидят Сатурн рядом с Луной 9 и 10 июня 2023 года

Уникальное явление будет видно невооруженным глазом. Фото: Yang Hanwen/Zhou Zezhen/APOTY

Жители Новосибирска смогут увидеть газовую планету-гигант 9 и 10 июня 2023 года. Об астрономическом явлении написали на портале Star Walk.

— Поздним вечером 9 июня Луна, освещенная на 62%, встретится с Сатурном. Оба объекта можно будет найти в созвездии Водолея. В этот момент прямое восхождение Луны и Сатурна будет одинаковым, — указано на сайте.

На следующий день, 10 июня, это явление космоса будет еще более явным. Объекты не поместятся в поле зрения телескопа, но будут легко видны невооруженным глазом.

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