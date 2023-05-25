В Новосибирске бизнесмен прятал от налоговой и своих рабочих 94 миллиона рублей

«Скупой платит дважды». Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новосибирский предприниматель — руководитель двух фирм — пытался обмануть налоговую и своих подчиненных. Теперь он пойдет под суд.

— Обвиняемый сокрыл деньги ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 316 630,72 рублей. По закону он обязан выплатить налогов на 19,5 миллиона рублей, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Также предприниматель обманывал и своих рабочих. Он задержал зарплат на 34 миллиона рублей, хотя фирма заработала в 3 раза больше, и он мог платить своим сотрудникам.

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