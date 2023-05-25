Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 19:17

В Новосибирске бизнесмен прятал от налоговой и своих рабочих 94 миллиона рублей

Его будут судить сразу по двум статьям
Данила ШУЛЯК
«Скупой платит дважды».

«Скупой платит дважды».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новосибирский предприниматель — руководитель двух фирм — пытался обмануть налоговую и своих подчиненных. Теперь он пойдет под суд.

— Обвиняемый сокрыл деньги ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 316 630,72 рублей. По закону он обязан выплатить налогов на 19,5 миллиона рублей, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Также предприниматель обманывал и своих рабочих. Он задержал зарплат на 34 миллиона рублей, хотя фирма заработала в 3 раза больше, и он мог платить своим сотрудникам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber