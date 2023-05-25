В Новосибирске на Немировича-Данченко столкнулись «Тойота» и мотоцикл

В Кировском районе Новосибирска иномарка столкнулась с мотоциклистом.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Кировском районе Новосибирска иномарка столкнулась с мотоциклистом. Авария случилась вечером в четверг, 25 мая. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— На улице Немировича-Данченко в сторону Октябрьского моста неподалёку от ЖК «Панорама» водителя седана toyota camry столкнулся с мотоциклистом, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Как сообщили в паблике очевидцы, серьезных повреждений ни машина, ни мотоцикл не получили. На месте случившегося работает экипаж ДПС.
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