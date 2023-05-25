Обнаженная девушка пришла на летнюю веранду новосибирского ресторана

Посетители ресторана засняли обнаженную девушку на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске девушка в одних трусиках и кроссовках разгуливала по летней веранде ресторана на Добролюбова. Свою одежду, среди которой были куртка, джинсы и кофточка, она положила на стоящий под окнами стул, а сумочку и телефон бросила на стол, а потом не спеша стала одеваться.

«На Добролюбова рабочий день сотрудников ресторана скрасила беззаботная мадам», — написано в посте под видео в телеграм-канале «АСТ-54».

Девушка разгуливала в одних трусиках. Фото: скриншот видео паблик АСТ-54 Black/Телеграм

Кстати, в самом начале за полураздетой девушкой следовал молодой мужчина, но он остался за кадром. На видео видно, как она время от времени обращалась к нему с вопросами.

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