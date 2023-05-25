В Новосибирске пьяная женщина пыталась перелезть через забор и проткнула ногу

Девушка неудачно перелезла через забор. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Пьяная сибирячка неудачно перелезла через забор и попала в больницу. Об инциденте КП-Новосибирск рассказал источник.

— В отделение Советского района приехала пострадавшая и две подруги. У женщины диагностировали ушиблено-резаную рану в районе бедра. Ногу зашили, — сообщил он.

Оказалось, девушка выпивала на работе в компании друзей. Когда все вышли на улицу, друг сибирячки залез на забор. Та решила повторить, но попытка не удалась — острая пика забора вонзилась ей прямо в бедро.

О травме девушка узнала, когда почувствовала влагу: провела по ноге и увидела кровь.

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