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НовостиОбщество25 мая 2023 17:01

«Изорвал руки и ноги»: в селе под Новосибирском ротвейлер покусал двух девочек

Местные боятся выпускать детей на улицу
Данила ШУЛЯК
Ротвейлер сбежал от хозяев и напал на детей.

Ротвейлер сбежал от хозяев и напал на детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 25 мая жительница села Новолуговое под Новосибирском рассказала об ужасном инциденте. Историю нападения на детей выложили в группе АСТ-54.

— Во вторник сбежал ротвейлер и искусал двух девочек. Одной изорвал руки и ноги, вторую прикусил. Хозяин же просто извиняется, что не углядел и выпустил. Весь поселок в панике, боится теперь отпускать детей гулять, — рассказала местная жительница.

Местные боятся выпускать детей на улицу. Фото: скрин из паблика.

Местные боятся выпускать детей на улицу. Фото: скрин из паблика.

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