«Изорвал руки и ноги»: в селе под Новосибирском ротвейлер покусал двух девочек

Ротвейлер сбежал от хозяев и напал на детей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Днем 25 мая жительница села Новолуговое под Новосибирском рассказала об ужасном инциденте. Историю нападения на детей выложили в группе АСТ-54.
— Во вторник сбежал ротвейлер и искусал двух девочек. Одной изорвал руки и ноги, вторую прикусил. Хозяин же просто извиняется, что не углядел и выпустил. Весь поселок в панике, боится теперь отпускать детей гулять, — рассказала местная жительница.
Местные боятся выпускать детей на улицу. Фото: скрин из паблика.
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