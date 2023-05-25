«Изорвал руки и ноги»: в селе под Новосибирском ротвейлер покусал двух девочек

Ротвейлер сбежал от хозяев и напал на детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 25 мая жительница села Новолуговое под Новосибирском рассказала об ужасном инциденте. Историю нападения на детей выложили в группе АСТ-54.

— Во вторник сбежал ротвейлер и искусал двух девочек. Одной изорвал руки и ноги, вторую прикусил. Хозяин же просто извиняется, что не углядел и выпустил. Весь поселок в панике, боится теперь отпускать детей гулять, — рассказала местная жительница.

Местные боятся выпускать детей на улицу. Фото: скрин из паблика.

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