В ходе СВО погиб младший сержант Денис Ильин из Новосибирской области

В Новосибирской области простились с Денисом Ильиным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области простились с Денисом Ильиным. 32-летний мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ордынского района региона.

— В селе Пролетарском простились с Ильиным Денисом Константиновичем, погибшем при исполнении воинского долга 9 мая 2023 года, — пояснили в районной администрации.

Денис служил в звании младшего сержанта. В зону спецоперации он отправился в рамках своей службы по контракту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber