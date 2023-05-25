В ходе СВО погиб младший сержант Денис Ильин из Новосибирской области

В Новосибирской области простились с Денисом Ильиным.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области простились с Денисом Ильиным. 32-летний мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ордынского района региона.
— В селе Пролетарском простились с Ильиным Денисом Константиновичем, погибшем при исполнении воинского долга 9 мая 2023 года, — пояснили в районной администрации.
Денис служил в звании младшего сержанта. В зону спецоперации он отправился в рамках своей службы по контракту.
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