В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом рассказали в региональной митрополии. Святыню планируют привезти во все регионы страны с мая по сентябрь 2023 года.

— Во время следования святыни по просторам нашей страны духовенство и миряне Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о военнослужащих Российской армии и всех защитниках Отечества нашего, — сообщили в митрополии.

В Новосибирске святыня пробудет с 13 по 15 июня. Ее разместят в Вознесенском соборе.

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