Синоптики рассказали, смогут ли новосибирцы искупаться в Оби уже в конце мая

Купальный сезон должны открыть в начале июня. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирские синоптики Западно-сибирского УГМС рассказали, когда горожане смогут открыть купальный сезон. Скоро наступит жара.

— Сейчас пока холодные ночи, да и среднесуточные температуры тоже достаточно сдержанные. К выходным ожидаем потепление до 27 градусов. И на следующей неделе будет стабильно жарко, — рассказала КП-Новосибирск главный синоптик организации Анна Лапчик.

По данным сайта Гидрометцентра, сейчас температура воды на поверхности Оби довольно низкая — около 14 градусов. Купальный сезон откладывается на начало лета.

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