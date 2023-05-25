Синоптики рассказали, смогут ли новосибирцы искупаться в Оби уже в конце мая

Купальный сезон должны открыть в начале июня.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирские синоптики Западно-сибирского УГМС рассказали, когда горожане смогут открыть купальный сезон. Скоро наступит жара.
— Сейчас пока холодные ночи, да и среднесуточные температуры тоже достаточно сдержанные. К выходным ожидаем потепление до 27 градусов. И на следующей неделе будет стабильно жарко, — рассказала КП-Новосибирск главный синоптик организации Анна Лапчик.
По данным сайта Гидрометцентра, сейчас температура воды на поверхности Оби довольно низкая — около 14 градусов. Купальный сезон откладывается на начало лета.
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