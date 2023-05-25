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НовостиОбщество25 мая 2023 14:26

В Новосибирской области будут судить директора клуба за растрату

На начальницу завели уголовное дело
Екатерина ЯГАНОВА
Директор клуба отчитывалась за проведенные мероприятия липовыми чеками.

Директор клуба отчитывалась за проведенные мероприятия липовыми чеками.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники прокуратуры Болотнинского района пришли с проверкой в клуб села Ояш. В ходе надзорного мероприятия выяснилось, что директор досугового учреждения «присвоила и растратила вверенное ей имущество».

- В 2018 году обвиняемая, используя служебное положение, тратила деньги на организацию развлекательных мероприятий в районе, предоставляя в бухгалтерию фиктивные товарные чеки. В результате учреждению культуры Болотнинского района нанесла ущерб на сумму более 30 тысяч рублей, - прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Подробности случившегося выясняют сотрудники регионального Следкома.

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