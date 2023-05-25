В Новосибирской области будут судить директора клуба за растрату

Директор клуба отчитывалась за проведенные мероприятия липовыми чеками. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники прокуратуры Болотнинского района пришли с проверкой в клуб села Ояш. В ходе надзорного мероприятия выяснилось, что директор досугового учреждения «присвоила и растратила вверенное ей имущество».

- В 2018 году обвиняемая, используя служебное положение, тратила деньги на организацию развлекательных мероприятий в районе, предоставляя в бухгалтерию фиктивные товарные чеки. В результате учреждению культуры Болотнинского района нанесла ущерб на сумму более 30 тысяч рублей, - прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Подробности случившегося выясняют сотрудники регионального Следкома.

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