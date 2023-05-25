Житель Сузунского района Иван Пятков погиб в зоне СВО

Житель Сузунского района Новосибирской области Иван Пятков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Сузунского района НСО

Житель Сузунского района Новосибирской области Иван Пятков погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.

— Пятков Иван Михайлович погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции, — сообщили в официальном аккаунте Вконтакте администрации Сузунского района.

Прощание с героем пройдет в здании Дома культуры в селе Малышево с 10 утра. Траурный митинг состоится в 12:30.

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