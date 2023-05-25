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НовостиОбщество25 мая 2023 12:34

В Новосибирске Димитровский мост стоит в пробках из-за ремонтных работ

Заторы образуются утром и вечером
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы жалуются на пробки на Димитровском мосту.

Новосибирцы жалуются на пробки на Димитровском мосту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы жалуются на пробки на Димитровском мосту. Заторы, традиционно, особенно плотные утром и вечером, когда горожане едут на работу и возвращаются со службы.

Помимо того, что на мосту часто происходят ДТП, еще одной причиной для пробок стали ремонтные работы. Из-за них дорогу на Димитровском мосту сузили на 4 метра с 20 апреля по 20 октября.

Утром и вечером пробки на мосту достигают 8 баллов. В целом в городе вечером 25 по данным сервиса 2ГИС загруженность городских дорог чуть меньше — 7 баллов.

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