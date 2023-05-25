На обновление общественного транспорта в Новосибирской области потратят 2,7 миллиардов рублей

Для Новосибирской области закупят 293 новых автобуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирской области планируют обновить общественный транспорт. В первую очередь будут решать проблему с автобусами: на городские и внутрирайонные маршруты требуется 293 единицы.

- Более 1,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета, остальные средства, 1 млрд, - это специальный казначейский кредит, - сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта Новосибирской области.

В 2023 году 1 735,9 млн в виде субсидий направят на обновление общественного транспорта в районах. На 803,5 млн рублей федеральных средств закупят автобусы, 822,3 млн потратят на покупку в лизинг троллейбусов, еще 110 млн - на модернизацию трамвайных вагонов. На казначейские кредиты приобретут более 200 автобусов - около 30% от общего объема общественного транспорта региона.

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