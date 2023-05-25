В Новосибирске «Митсубиси» сбил 7-летнего мальчика на светофоре

В Калининском районе Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Калининском районе Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 25 мая.

— В 16:20 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал по Красному проспекту в сторону улицы Мясниковой. Напротив дома № 309 на Красном проспекте он сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на «зеленый» светофор, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает наряд ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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