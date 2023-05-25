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НовостиОбщество25 мая 2023 12:10

Пьяный новосибирец упал с балкона 3 этажа, а потом встал и вернулся домой

У мужчины сотрясение, травма живота и сломанный позвонок поясницы
Данила ШУЛЯК
Пьяный мужчина свободно разгуливал со сломанным позвоночником.

Пьяный мужчина свободно разгуливал со сломанным позвоночником.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ОбьГэсе в Новосибирске произошел забавный и одновременно страшный случай. Мужчина выпил 5 бутылок крепкого пива и решил покурить на балконе, но... Упал с третьего этажа. КП-Новосибирск узнала подробности истории.

— Ночью в отделение травмпункта в Советском районе поступил мужчина с тупой травмой живота и сотрясением мозга. Рентген показал сломанный позвонок поясницы, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Оказалось, после падения с третьего этажа новосибирец встал и спокойно поднялся назад. Уже из дома он решил вызвать скорую. Пострадавшего отправили в отделение хирургии НИИТО.

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