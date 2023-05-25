Масштабный проект «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» стартовал в северной столице

Дни культуры Новосибирской области пройдут в Санкт-Петербурге. Фото: правительство НСО

Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге проходят 25 и 26 мая. Делегацию региона, которая будет работать в северной столице в эти дни, возглавил Губернатор Андрей Травников.

В перечень мероприятий проекта входит не только культурная программа, которую представляют ведущие учреждения культуры региона на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Дни культуры, организованные властями Новосибирской области и северной столицы, являются важным событием в жизни нашего региона и города на Неве. Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойка. Точно такая же дверь появилась и у новосибирского Краеведческого музея – открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Так, для зрителей выступят Государственный академический Сибирский русский народный хор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт», Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр – Димитрис Ботинис), народный артист РФ Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано).

Программу дополнят выступления оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств.

Спектакль «Шинель» представит Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева.

В выставочных залах и на уличных площадках Капеллы можно увидеть знаменитые археологические находки, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты, а также самый полный скелет шерстистого мамонта в мире – гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея. Для самых маленьких гостей программы — интерактивная выставка-игра о первых сибирских поселениях – острогах.

Специально для Дней культуры подготовлен выставочный проект «900 дней братства» – об исторической и культурной связи Новосибирска и Санкт-Петербурга, возникшей в годы Великой Отечественной войны.

Памятная скульптура, созданная новосибирским мастером Павлом Марковым в рамках проекта «900 дней братства», будет передана в фонды Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

«Сибирь многоликую» – портреты сибиряков в традиционных костюмах, представителей разных рабочих профессий – механизаторов, кузнецов, проводников, геологов; сибирские зимние пейзажи и бытовые сюжеты – представит жителям северной столицы Новосибирский государственный художественный музей.

Фильмы, созданные в рамках Первого Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «КРЕМНИЙ», покажет Центр креативных индустрий.

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