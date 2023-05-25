В Новосибирске троллейбус снес 3 иномарки и КАМАЗ

Гаишники выясняют подробности аварии. Фото: Мария ЛЕНЦ

В полдень 25 мая в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария с участием троллейбуса и 4 машин. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

— Троллейбус №24 столкнулся с автомобилями Isuzu Elf, Nissan Tino, Toyota Camry, и КАМАЗом. В результате пассажиры и водители не пострадали, — сообщили в ведомстве.

Пока неясно, из-за чего получилась такая массовая авария. За штурвалом троллейбуса была 46-летняя женщина. Маршрут общественного транспорта временно парализован.

ДТП оформили с материальным ущербом. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все подробности.

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