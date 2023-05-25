Первые черношейные журавли появились в Новосибирском зоопарке

Черношейные журавли впервые поселились в Новосибирском зоопарке. Фото: соцсети Новосибирского зоопарка.

В Новосибирском зоопарке появилась пара редких черношейных журавлей. Птиц привезли в Сибирь из Московского зоосада в рамках обменных программ.

– Ранее в нашей коллекции представителей данного вида не было. Птицы хорошо перенесли дорогу, впереди у них период адаптации, – рассказали в зоопарке. – Орнитологи делают все возможное, чтобы журавли хорошо себя чувствовали и быстрее привыкали к новому дому. Вместе с ними в зоопарке насчитывается восемь разных видов журавлей.

Место обитания этих красивых птиц – Тибетское нагорье в Китае и Индии. Данный вид является редким, и зоологи ведут работу по его сохранению.

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