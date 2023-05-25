«Управляю машиной ногами»: в России женщина, родившаяся без рук, стала двукратной чемпионкой мира

Женщина умеет все делать ногами. Фото: стоп-кадр видео Дмитрия Кабанова.

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов — автор YouTube-канала «ЛЮДИ КАК ЛЮДИ» — снял трогательный ролик о 43-летней чемпионке мира, которая родилась без рук.

Сакинат Магомедова родом из Чечни. Сразу после ее рождения родственники пытались уговорить маму оставить ребенка в роддоме, но та не согласилась и вышла на крыльцо родильного дома с малышкой на руках.

Взять ложечку, бутылочку или игрушку — с младенчества Сакинат училась все делать ногами. В 13 лет она потеряла маму — пришлось рано взрослеть и учиться жить в одиночку.

В 32 года Сакинат пришла в параолимпийское тхэквондо. Женщина сумела 6 раз стать лучшей в Росси, 3 раза в Европе и 2 раза — во всем мире.

— У меня нет рук, но зато рядом со мной всегда 4 руки. Сыну 23 года, а дочке — 12. Они моя опора и поддержка, — рассказывает женщина.

Сакинат не только занимается домашними делами, но даже водит машину — правая нога всегда на руле, а левая — на педалях. Конечно, сварить кофе или сделать мейкап дочке для женщины — сущий пустяк.

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