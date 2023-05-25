Новосибирский суд постановил забрать взятку у бывшего эксперта ТУАД

Решение суда вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасукском районе Новосибирской области состоялся суд над бывшим экспертом отдела контроля качества ТУАД. Мужчину признали виновным в получении взятки.

- Осужденный совершил в интересах юридических лиц незаконные действия, связанные с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона, который использовали при строительстве, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

За свои услуги эксперт ТУАДа получил 200 тысяч рублей. Эту сумму и потребовала вернуть в доход государства Западно-Сибирская транспортная прокуратура, выступив с иском. Суд требования удовлетворил, а также признал сделку недействительной.

Решение суда вступило в законную силу.

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