В Новосибирске завершились поиски мужчины, который пропал по пути в Нижний Новгород

Потеряшку высадили из поезда в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске нашли жителя Нижнего Новгорода, который поехал домой на поезде и пропал. Историю исчезновения КП-Новосибирск рассказал брат потеряшки Михаил.
— Нашелся! Сидит на новосибирском вокзале пьяный — полицейский позвонил и сообщил. Сейчас не знаю, как отправить его в Нижний Новгород, — признается он.
Еще 21 мая мужчину сняли с поезда в Новосибирске. На телефон он не отвечал, а потому заставил родных поволноваться. Брат Михаил разослал ориентировки по сети в надежде найти родственника.
Оказалось, его высадили из-за пьяного хулиганства.
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