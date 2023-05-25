В Новосибирске завершились поиски мужчины, который пропал по пути в Нижний Новгород

Потеряшку высадили из поезда в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске нашли жителя Нижнего Новгорода, который поехал домой на поезде и пропал. Историю исчезновения КП-Новосибирск рассказал брат потеряшки Михаил.

— Нашелся! Сидит на новосибирском вокзале пьяный — полицейский позвонил и сообщил. Сейчас не знаю, как отправить его в Нижний Новгород, — признается он.

Еще 21 мая мужчину сняли с поезда в Новосибирске. На телефон он не отвечал, а потому заставил родных поволноваться. Брат Михаил разослал ориентировки по сети в надежде найти родственника.

Оказалось, его высадили из-за пьяного хулиганства.

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