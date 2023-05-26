Возвращается тепло: на выходных синоптики обещают в Новосибирске потепление до +20

К субботе в Новосибирске потеплеет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики обрадовали дачников и любителей отдыха не природе прогнозом на субботу. 27 мая в Новосибирске потеплеет до +18…+20 градусов, хотя ночью еще будут заморозки до -1 градуса.

— Ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температуры ночью похолодает до 0…-3, в отдельных районах будет +1…+6. Днем потеплеет до +17…+22 градусов, будет ясно, без осадков.

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