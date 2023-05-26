Ясное небо и прохлада: в Новосибирске 26 мая будет +18 градусов

В последнюю пятницу мая синоптики обещают в Новосибирске прохладную погоду. Ночью будут заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18.
— Ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области температуры ночью также будут контрастны: в юго-западных районах может повыситься до +10, а в северных местами заморозки до -3. Днем же будет около +15…+20 градусов. Днем по юго-западу пройдут кратковременные дожди с грозами.
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