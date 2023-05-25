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НовостиОбщество25 мая 2023 9:52

В Новосибирске военному, сбежавшему из палаточного лагеря, вынесли приговор

Его отправили в колонию общего режима
Екатерина ЯГАНОВА
Рядового осудили за побег к семье.

Рядового осудили за побег к семье.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который сбежал из палаточного лагеря. Мужчину признали виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ).

– С целью вовсе уклониться от прохождения военной службы, 29 декабря 2022 года военнослужащий самовольно оставил место службы – палаточный лагерь войсковой части, дислоцированной в Новосибирской области, – сообщили в военном суде.

Из палаточного лагеря мужчина уехал домой, к семье. О возвращении на службу не думал.

В Следком он явился только 23 января 2023 года – по указанию военного следователя, где сообщил о своем поступке.

В итоге суд приговорил рядового к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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