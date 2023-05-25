С энергией по жизни: майские новорожденные получили подарки от энергетиков АО «РЭС» в честь 90-летия электросетей Новосибирской области

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Именно в этом году исполняется 90 лет со дня образования электрических сетей Новосибирской области. И к этой памятной дате энергетики подготовили целый комплекс мероприятий, в которых задействованы не только сотрудники компании, но и жители региона, обычные потребители электроэнергии.

Очередной интересной праздничной страницей стала благотворительная акция «С энергией по жизни». Смысл акции заключается в том, чтобы поздравить родителей всех малышей, родившихся на территории Новосибирской области в мае или непосредственно в день рождения электрических сетей - 21 мая. В день выписки им вручают небольшие, но полезные и яркие памятные подарки - развивающие игрушки и красочную папку для документов новорожденного.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

25 мая в областном перинатальном центре представители АО «РЭС» поздравили очередных новоиспеченных родителей «энергичных» детей и вручили им цветы и подарки. Всего в Новосибирске в день рождения электросетей на свет появился 51 ребенок, родители всех этих малышей уже получили подарки от энергетиков. Аналогичные торжественные церемонии проходят и в районах Новосибирской области, в целом сотрудники энергокомпании поздравят более 150 семей.

Среди молодых родителей, чьи детки родились в мае, есть и сотрудники компании. Их также ждут подарки и поздравления.

Являясь социально ответственной компанией, АО «РЭС» в год 90-летия электрических сетей Новосибирской области стремится вместо масштабных праздничных мероприятий оставить значимый позитивный след своего присутствия в повседневной жизни сибиряков, проводя социальные акции, направленные на качественное улучшение жизни жителей региона.

Энергетики уже провели ряд экологических акций. А поздравление новоиспеченных родителей стало достойным продолжением череды юбилейных мероприятий. Впереди новосибирцев ждут не менее значимые акции и события, организованные группой компаний РЭС.