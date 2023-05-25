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НовостиОбщество25 мая 2023 9:18

Из новосибирских аптек вновь исчез жизненно важный препарат для онкобольных

И такая ситуация по всей России
Екатерина ЯГАНОВА
Препарата нет по всей России.

Препарата нет по всей России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В аптеках Новосибирской области снова нельзя купить жизненно важный препарат «Тамоксифен». Это лекарство использую при лечении рака молочной железы. Производят его в России, в Самарской области.

– Да, «Тамоксифена» нет в аптеках Новосибирской области, – подтвердил КП-Новосибирск поставщик лекарств. – Отсутствует препарат и в других регионах страны.

Поставка «Тамокфисена» ожидается через 7-10 дней. При этом заявку на заводе-производителей, по данным поставщика, до сих не приняли.

– Но уже известно, что его будет меньше, чем раньше: производитель информирует нас о количестве, которое есть в наличии, – добавил собеседник.

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