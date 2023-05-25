В Новосибирской области на торги выставили 34 озера

Право пользования 34 озёрами на 25 лет сдают в аренду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области продают право пользования 34 озёрами на 25 лет. Сейчас проводится аукцион. Его победители смогут разводить там рыбу в течение этого времени.

Открытый аукцион назначен на 22 июня, пишет издание "Коммерсантъ-Сибирь". В число озёр, которые планируют сдавать в аренду - Стеклянное (Купинский район), Гаврилово, Большое Песчаное (Чановский район), Сарыбалык (Здвинский район).

Заявление на участие можно подать до 7 июня.

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