В Новосибирской области на торги выставили 34 озера

Право пользования 34 озёрами на 25 лет сдают в аренду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области продают право пользования 34 озёрами на 25 лет. Сейчас проводится аукцион. Его победители смогут разводить там рыбу в течение этого времени.
Открытый аукцион назначен на 22 июня, пишет издание "Коммерсантъ-Сибирь". В число озёр, которые планируют сдавать в аренду - Стеклянное (Купинский район), Гаврилово, Большое Песчаное (Чановский район), Сарыбалык (Здвинский район).
Заявление на участие можно подать до 7 июня.
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