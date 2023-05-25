Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске на территории Сибирского кадетского корпуса 25 мая торжественно открыли Аллею кадетской славы России. На ней установлены 16 бюстов наших великих соотечественников, выпускников кадетских корпусов. Все они принесли славу России на военном и гражданском поприще.

В церемонии открытия приняли участие сенатор РФ Владимир Городецкий и заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Владимир Городецкий, председатель Совета Попечителей кадетского корпуса и стоявший у истоков создания аллеи, отметил, что это первый подобный культурно-исторический проект в России.

– Создание аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров, – сказал сенатор. – Аллея создана на средства благотворителей, ее создание приурочено к 30 Сибирского кадетского корпуса. Над проектом и увековечиванием наших великих соотечественников в бронзе работал российский скульптор Денис Стритович, автор более 100 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Участников и гостей мероприятия от имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поприветствовал замгубернатора Сергей Нелюбов. Он подчеркнул, что открытие аллеи – это яркое и значимое событие не только для СКК, но в целом и для кадетского образования.

– Мы гордимся нашими героями прошлого, настоящего и будущего. В 2022 году Президент РФ подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Традиционные ценности нематериальны, но открытие аллеи – это в определенной степени их материализация. Кадеты остаются опорой России, служите на благо Отечества, приумножайте славу нашей страны, – подчеркнул Сергей Нелюбов. На торжественной церемонии прошло традиционное прощание кадетов-выпускников со знаменем корпуса, выпускники исполнили вальс. Гости и участники мероприятия вместе с кадетами осмотрели новую Аллею кадетской славы России. На Аллее установили бюсты И.И. Бецкого, А.А. Брусилова, В.В. Верещагина, В.И. Даля, Д.М. Карбышева, М.И. Кутузова, И.Ф. Крузенштерна, М.П. Лазарева, А.Ф. Можайского, С.И. Мосина, П.С. Нахимова, П.Н. Нестерова, А.Н. Радищева, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Сумарокова, Ф.Ф. Ушакова.

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