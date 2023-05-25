Столкнулся с четырьмя машинами: в Новосибирске водитель троллейбуса устроил массовое ДТП

Троллейбус столкнулся с четырьмя машинами на улице Дуси Ковальчук. Фото: Инцидент Новосибирск
В четверг, 25 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Спровоцировал его водитель троллейбуса № 24.
Троллейбус столкнулся с четырьмя машинами на улице Дуси Ковальчук.
− Водитель троллейбуса 24-го маршрута отвлекся и совершил столкновение с четырьмя автомобилями, − сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Альянс».
В массовом ДТП никто не пострадал. Из-за произошедшего на участке образовалась огромная пробка.
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