Столкнулся с четырьмя машинами: в Новосибирске водитель троллейбуса устроил массовое ДТП

Троллейбус столкнулся с четырьмя машинами на улице Дуси Ковальчук. Фото: Инцидент Новосибирск

В четверг, 25 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Спровоцировал его водитель троллейбуса № 24.

Троллейбус столкнулся с четырьмя машинами на улице Дуси Ковальчук.

− Водитель троллейбуса 24-го маршрута отвлекся и совершил столкновение с четырьмя автомобилями, − сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Альянс».

В массовом ДТП никто не пострадал. Из-за произошедшего на участке образовалась огромная пробка.

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