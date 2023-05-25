Лжебанкир украл у жителя Новосибирской области свыше миллиона рублей по телефону. Фото: стоп-кадр ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области в полицию обратился житель Мошковского района. 54-летний мужчина сообщил, что стал жертвой телефонного мошенника.

По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заверил, что нужно остановить все операции, которые якобы мошенники делают в его личном кабинете. Звонивший убедил мужчину, что мошенники хотят повестить на него кредит. Потерпевший на самом деле обнаружил в своем личном кабинете заявку. Поэтому под влиянием звонившегося согласился оформить кредит, а деньги перевести на безопасный счет.

– Когда потерпевший осознал, что с ним на связи были мошенники, написал заявление в полицию. Сумма ущерба от противоправной деятельности составила более 1 миллиона рублей, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество. Также правоохранители установили и задержали подозреваемого. Оказался им 28-летний житель Архангельска. Ранее он был неоднократно сулим. После задержания его этапировали в Новосибирскую область. Ему уже вынесли меру пресечения и отправили в СИЗО.

Сейчас в полиции устанавливают соучастников лжебанкира, а также все эпизоды его преступной деятельности.

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