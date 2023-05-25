Поэтесса написала песню и посвятила ее 74-ой сибирской бригаде «Бешеные псы»

Песню исполнила руководитель татарского вокального ансамбля «Дуслар» Динара Сабирова. Фото: стоп-кадр из ролика на Ютуб

Поэтесса из Татарстана Алсу Гаязетдинова посвятила песню легендарной 74-ой сибирской бригаде «Бешеные псы». Там служит брат женщины, сообщает «Горсайт».

До недавнего времени Алсу проживала в Новосибирске. Песню на русском языке она написала впервые.

− Я прежде ничего не сочиняла на русском языке и не писала музыку. А тут будто кто-то диктовал мне. Сначала родилась мелодия, очень быстро. Я сыграла её на гитаре, потом, одно за другим, появились слова. Было легко и радостно писать песню, − рассказала поэтесса.

Песня должна была стать подарком брату к 23 февраля. Однако к этому дню женщина не успела доделать композицию. Потом она узнала, что 28 апреля воинскому подразделению исполняется 80 лет. Решила выпустить песню именно к этой знаменательной дате.

Песню исполнила руководитель татарского вокального ансамбля «Дуслар» Динара Сабирова. В итоге бойцы бригады остались в восторге.

74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада объединяет мотострелков, танкистов, артиллеристов и роты обеспечения. Она успешно выполняет боевые задачи в ходе СВО. Часть дислоцируется в городе Юрге Кемеровской области.

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