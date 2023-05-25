В Новосибирской области с 3 июня запустят дополнительные электрички к местам летнего отдыха

К местам отдыха и купания в Новосибирской области запустят дополнительные электрички. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К местам отдыха и купания в Новосибирской области запустят дополнительные электрички. Они будут курсировать по субботам и воскресеньям.

Речь идет о двух пригородных поездах сообщением Новосибирск – Искитим и еще двух – в обратном направлении.

− Дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров к местам отдыха и купания в Новосибирской области будут курсировать с 3 июня по 27 августа. Поезда назначит АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, − говорится на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Какие электрички запустят в Новосибирской области:

– № 6653 Новосибирск – Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00, прибытие на станцию Искитим в 12:25;

– № 6655 Новосибирск – Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:02, прибытие на станцию Искитим в 14:26;

– № 6654 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 14:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:34;

– № 6656 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 15:45, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:11.

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