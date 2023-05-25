В НГПУ рассказали, как поступить в вуз на бюджет

Студент Новосибирского государственного педагогического университета. Фото: Пресс-центр НГПУ

Меньше месяца остается до старта официальной приемной кампании в высших учебных заведениях Новосибирска. Есть ряд лайфхаков, которые дополнительно помогут при поступлении на бюджетные места. Полезные советы от ответственного секретаря приемной комиссии Новосибирского государственного педагогического университета Елены Кавалер.

Технопарк универсальных педагогических компетенций НГПУ (Новосибирск). Фото: Пресс-центр НГПУ

- Уважаемые абитуриенты, необходимо посмотреть, в каких вузах нашего региона бюджетных мест больше всего. Не забывайте о том, что существует возможность поступления в пределах квот: целевая, особая, отдельная. Также возможно поступление по результатам олимпиад (без ЕГЭ и вступительных испытаний) или по результатам вступительных испытаний вуза, если у вас уже есть среднее профессиональное или высшее образование, а также если вы относитесь к категории абитуриентов, имеющих право поступать в вуз по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых вузом самостоятельно. Кроме того, по итогам дополнительных активностей и достижений возможно получение до 10 дополнительных баллов уже при подаче документов, - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии НГПУ Елена Кавалер.

Студенты Новосибирского государственного педагогического университета на ежегодном выезде актива вуза. Фото: Пресс-центр НГПУ

Приемная кампания в НГПУ стартует 20 июня и продлится по 25 июля. Не стоит забывать и о главном изменении в правилах приема этого года. В заявлении о поступлении необходимо указать программы обучения в приоритетном порядке: самую желанную - на первое место, затем, уменьшая порядковые номера, все программы, на которые готов быть зачисленным (чем меньше порядковый номер, тем выше приоритет). В этом году в НГПУ выделено 2258 бюджетных мест.

Занятия в технопарке Новосибирского государственного педагогического университета. Фото: Пресс-центр НГПУ

Обязательно почитайте содержание образовательных программ на сайте вуза, из которых узнаете, чему будут учить и кем впоследствии можно работать. На сайте НГПУ описание представлено здесь: https://nspu.ru/abiturientu/opisanie-obrazovatelnykh-programm/. Уже сейчас можно узнать минимальные баллы по единому государственному экзамену, необходимые для поступления на ту или иную образовательную программу, и воспользоваться калькулятором ЕГЭ (https://nspu.ru/abitur/bachelor/ege-calculator.php). После 25 июля ничего изменить в заявлении нельзя. Оригинал документа об образовании необходимо предоставить в установленные сроки: https://nspu.ru/abitur/bachelor/sroki-priyema.php.