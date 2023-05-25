25 мая - Всемирный День щитовидной железы: почему стоит следить за ней особенно внимательно?

Изображение от Freepik

Во всемирный День щитовидной железы врачи напоминают: ее не зря называют и королевой гормонов, и повелительницей организма. По форме щитовидка напоминает бабочку, управляет скоростью мышления и эмоциональным состоянием человека. Ее гормоны влияют на работу всех органов и систем.

Как проверить, есть ли проблемы с щитовидкой? Сходить к врачу-эндокринологу, который проведет ручное обследование (пальпацию) и направит на нужные анализы или УЗИ.

Специально для вас мы собрали на портале «Клиника года» статьи медиков о том, как поддержать и укрепить здоровье, помочь организму справиться с травмами и недугами. Здесь же с июля по август можно проголосовать за лучшую клинику и лучшего врача Новосибирска. Номинантов выдвигают не только сами медицинские организации - их могут предложить и благодарные пациенты, которые хотят поддержать любимую клинику или врача.