В селе под Новосибирском 29-летняя девушка воткнула нож своему мужу в ногу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посиделки семейной пары в одном из сел Колыванского района закончились поножовщиной. В больницу с ножевым ранением поступил 35-летний мужчина. Медики передали информацию о пациенте в полицию вечером 24 мая.

– Полицейские установили и задержали подозреваемую. Оказалась ей 29-летняя жена пострадавшего. Выяснилось, что накануне пара распивала алкоголь. Внезапно они поссорились. В ходе конфликта женщина ударила мужчину в ногу ножом, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На девушку возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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