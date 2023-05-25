Новосибирские школьники смогут ездить в соседние регионы со скидкой 50%

Пользоваться скидкой можно будет с 1 июня по 31 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские школьники смогут все лето покупать билеты на скорые поезда в Томск и Новокузнецк за полцены. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Речь идет о вагонах второго и третьего классов скорого поезда №857/858 Новокузнецк – Новосибирск и вагонах 2В и 2Ж классов обслуживания скорого поезда №869/870 Томск-2 – Новосибирск.

Скидки распространяются на детей от 10 до 17 лет включительно. Пользоваться такой опцией можно будет с 1 июня по 31 августа.

− Для получения скидки на билет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира (свидетельство о рождении или паспорт). При посадке в поезд купленный билет вместе с документом необходимо предъявить проводнику, − отметили в публикации.

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