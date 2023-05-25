В Улан-Удэ волонтеры нашли дом для кошки, спасенной из туалетной ямы

За жизнь питомца боролись волонтеры и ветеринарные врачи. Фото: фонд «Собака счастья»

Кошка, которую спасли из туалетной ямы в Улан-Удэ, нашла любящих хозяев. Об этом сообщает «Номер один».

История произошла в июле 2022 года. 13-летняя девочка обнаружила на дне уличного туалета кошку. Оказалось, что животное неделю просидело там без еды и воды. В итоге школьница вытащила бедняжку и дала ей кличку Вонька.

За жизнь питомца начали бороться волонтеры и ветеринарные врачи.

− Патогенная микрофлора, истощение, обезвоживание привели к тому, что она приобрела целый букет заболеваний! В июле 2022 года ее чудом, совершенно случайно обнаружили − уже без сил, способную еле мяукать. Дальше полгода лечения, восстановление, − рассказали активисты фонда «Собака счастья».

А недавно кошечку забрали домой. Черно-белая красавица избавилась от обидной клички Вонька и получила новое красивое имя – Аника.

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