Под Новосибирском крупный пожар уничтожил частный дом и надворные постройки

В городе Купино Новосибирской области произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В городе Купино Новосибирской области произошел крупный пожар. Там загорелись заросшее камышом поле и несколько строений, среди которых был заброшенный частный дом.

ЧП произошло в среду, 24 мая. Сотрудники пожарно-спасательной части № 59 заметили густой дым со стороны улиц Кирова и Осипенко. Огнеборцы оперативно выдвинулись на место.

По прибытии они обнаружили объятые огнем кровлю бесхозного дома, надворные постройки и камыш.

− На тушение пожарные подали семь стволов и проложили магистральную линию от пожарного гидранта. На локализацию крупного возгорания ушел час. Еще через 17 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения на площади 4 160 квадратных метров, − рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Возгорание помогали тушить добровольные пожарные. В итоге огонь уничтожил крышу неэксплуатируемого дома, веранду и надворное строение. У частного жилого дома повреждены крыша и постройка во дворе.

В тушении были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber