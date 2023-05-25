В Новосибирске 27-летний парень заковал себя в наручники и не смог их снять. Фото: МАСС.
В Новосибирске 27-летний парень заковал себя в наручники. Снять их с запястья правой руки он не смог. Пришлось обращаться за помощью.
– Спасатели осмотрели механизм наручников и руку мужчины и приняли решение перепилить метал. Вся работа заняла 10 минут, – рассказали в МАСС.
Наручники с молодого мужчины сняли. Как они оказались на его руке, неизвестно.
Новосибирец поблагодарил спасателей. Помощь врачей ему не понадобилась.
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