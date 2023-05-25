В Новосибирске мужчину придавило иномаркой, сорвавшейся с домкрата. Фото: МАСС.

ЧП произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Поздно вечером 24 мая в гараже на улице Баженова машиной придавило мужчину. Он ремонтировал авто. На место незамедлительно выехали спасатели.

– Мужчину 1967 г.р. придавило автомобилем «Honda CR-V», который сорвался с домкрата. Пострадавшего из-под машины извлекли соседи до приезда спасателей, – сообщили в МАСС.

Пострадавшему оказали первую помощь, провели сердечно-лёгочную реанимацию. Мужчину в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

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