В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Мошково

Мужчина попал под поезд в районе станции Мошково. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина попал под поезд в районе станции Мошково. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Трагедия произошла ночью 24 мая. Примерно в 03:00 в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступил сигнал о случившемся.

Выяснилось, что машинист грузового поезда увидел на путях человека. Он подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

− В настоящее время транспортные полицейские и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, − отметили в публикации.

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