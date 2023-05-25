В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Мошково

Мужчина попал под поезд в районе станции Мошково.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мужчина попал под поезд в районе станции Мошково. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в УТ МВД России по СФО.
Трагедия произошла ночью 24 мая. Примерно в 03:00 в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступил сигнал о случившемся.
Выяснилось, что машинист грузового поезда увидел на путях человека. Он подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
− В настоящее время транспортные полицейские и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, − отметили в публикации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер