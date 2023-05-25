Совкомбанк организовал дебютный выпуск ЦФА по открытой подписке

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Выпуск объемом 1 миллион рублей состоялся на платформе «Атомайз». Цена размещения - 100% от номинала (1 000 руб.), процентная ставка - 10% годовых, срок обращения - 3 месяца. Сбор заявок проходил с 19 по 23 мая 2023г. среди неограниченного круга инвесторов.

- Пилотное размещение позволило нам протестировать технологические возможности нового механизма, а также оценить потенциальный спрос, - сообщил Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. - По нашим оценкам, ЦФА может стать эффективным дополнением к имеющимся инструментам на рынке капитала. В ближайший год мы ожидаем масштабирования применения ЦФА для эмитентов из различных секторов экономики.

- Мы уверены, что в скором времени этот инструмент встанет в один ряд с традиционными источниками фондирования российских компаний, - сообщил Денис Каравайцев, руководитель Казначейства ООО «Совкомбанк Факторинг». - Быстрая процедура выпуска и относительно низкие затраты делают ЦФА востребованными для привлечения краткосрочных и долгосрочных инвестиций.

- Атомайз сохраняет статус первопроходца на рынке ЦФА. В конце 2022 года мы первыми в России провели сделку с участием физических лиц по закрытой подписке. Сегодня ЦФА стали доступны неограниченному кругу розничных инвесторов. Объем спроса почти вдвое превысил запланированную сумму выпуска. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет основой для долгосрочного партнерства Атомайз и Совкомбанк Факторинг на рынке долговых ЦФА, - подчеркнула генеральный директор Атомайз Екатерина Фроловичева.

Совкомбанк инициировал применение механизма ЦФА, опережая растущий спрос корпоративных клиентов на расширение инструментов привлечения финансирования. По сравнению с классическим выпуском облигаций ЦФА обладают такими преимуществами, как скорость выпуска, которая обеспечивается за счет исключения множества посредников, а также отсутствие сложной документации. По мнению участников сделки, это позволит выйти на рынок большему количеству компаний, в том числе из сегмента МСП.